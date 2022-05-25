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Глава комитета FIS боится, что отстранение российских лыжников продлится длительное время

Вегард Ульванг считает, что Россия нужна лыжным гонкам.
Глава комитета FIS боится, что отстранение российских лыжников продлится длительное время
25 мая 2022 13:46
автор: Максим Скороходов
автор фото: Олимпийский комитет России

Глава комитета FIS по лыжным гонкам норвежец Вегард Ульванг оценил последствия отстранения россиян для своего вида спорта.

«Это драматично, есть риск, что мы не увидим их в течение достаточного долго времени на соревнованиях. Хочу верить, что FIS займется этим вопросом. Особенно это касается лыжных гонок, где Россия — великая нация. Кубок мира без них будет чем-то другим», - приводит слова Ульванга RT, ссылаясь на VG.

Напомним, что FIS пришлось отстранить Россию под давлением конкурентов из Норвегии, Швеции и Финляндии.

источник: «RT на русском»
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Глава комитета FIS боится, что отстранение российских лыжников продлится длительное время
Глава комитета FIS боится, что отстранение российских лыжников продлится длительное время
Вегард Ульванг считает, что Россия нужна лыжным гонкам.
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