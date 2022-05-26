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В Министерстве спорта РФ отреагировали на решение FIS не переизбирать Вяльбе

В Милане прошел конгресс организации.
26 мая 2022 21:07

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на непереизбрание главы ФЛГР Елены Вяльбе в совет FIS.

«Это решение, противоречащее спортивным принципам. Люди, которые сегодня решили исход голосования, несут персональную ответственность за политизированность спорта», - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Накануне в Милане прошел конгресс Международной федерации лыжного спорта, на котором Вяльбе заняла последнее место на выборах, набрав 48 из 115 голосов.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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