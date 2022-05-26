В Министерстве спорта РФ отреагировали на решение FIS не переизбирать Вяльбе

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на непереизбрание главы ФЛГР Елены Вяльбе в совет FIS.
«Это решение, противоречащее спортивным принципам. Люди, которые сегодня решили исход голосования, несут персональную ответственность за политизированность спорта», - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
Накануне в Милане прошел конгресс Международной федерации лыжного спорта, на котором Вяльбе заняла последнее место на выборах, набрав 48 из 115 голосов.
источник: Министерство спорта Российской Федерации