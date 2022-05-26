В Министерстве спорта РФ отреагировали на решение FIS не переизбирать Вяльбе

Канадский подвиг по расписанию! Как «Кленовые листья» вышли в полуфинал ЧМХ, отыграв 0:3 у Швеции

В четвертьфинале чемпионата мира родоначальники хоккея уступали 0:3 после двух периодов «Тре Крунур», но в итоге вырвали победу в овертайме (4:3).