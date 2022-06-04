«Последние из могикан». Степанова объяснила, почему таких как Большунов и Клебо больше не будет

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова заявила, что таких спортсменов, как Александр Большунов и Йоханес Клебо больше не будет.

«Тереза Йохауг забирала все золото на дистанциях от десяти км и выше, а Марит Бьорген вообще могла выиграть, что угодно - от спринта до марафона. Но больше на мировом уровне, скорее всего, так уже не будет.

Я очень хочу выиграть индивидуальную гонку на Олимпиаде и/или чемпионате мира. И хочу готовиться именно к ней. А выступать во всех гонках сразу - распыление внимания, концентрации.

Ни в коем случае не осуждаю тех, кто стремится взять все медали и бежит каждую гонку, Большунов, Клебо - фантастические атлеты. Просто они - «последние из могикан», таких уже не будет», - написала лыжница в своих соцсетях.

Напомним, Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, Большунов - трехкратным. Все свои золотые награды Александр завоевал на Играх в Пекине, победив в скиатлоне, эстафете и марафоне.

Степанова также стала взяла награду высшей пробы Олимпиады в столице Китая в составе женской эстафетной четверки.