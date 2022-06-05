Сорин объяснил, почему Степанова тренируется отдельно от сборной России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал новость о том, что Вероника Степанова тренируется отдельно от его группы.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка сейчас занимается в Австрии.

«У моей группы в период с 3 по 13 июня нет централизованной подготовки, и спортсмены выбирают место нахождения и тренировок самостоятельно. Вероника недобрала дни на высоте и тренировочных часов, поэтому приняли решение отправить её в Рамзау, где есть высота и специализированная роллерная трасса, где можно тренироваться самостоятельно без сопровождения», — приводит «Чемпионат» слова Сорина.

Напомним, что Степанова выиграла золото ОИ-2022 в эстафетной гонке.