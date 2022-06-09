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Клебо проведет высотные сборы отдельно от сборной Норвегии

Лыжник принял решение потренироваться индивидуально.
09 июня 2022 22:54

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что планирует готовится к новому сезону отдельно от национальной команды.

«Я отправлюсь на высоту. Думаю, это важно для моего прогресса. Посмотрим, как у меня получится оптимизировать процесс. Хочу, чтобы дни были максимально полезными для меня», - приводит слова Клебо NRK.

Отметим, что Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем мирового первенства, трехкратным обладателем Кубка мира, а также двукратным победителем многодневки Тур де Ски. Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта.

источник: NRK.no
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