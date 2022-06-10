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В сборной России раскритиковали решение FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин

Новые правила будут действовать с предстоящего сезона-2022/2023.
10 июня 2022 11:47

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин.

«Когда разговор шел, что женщин уравняют с мужчинами, для меня это был разговор об увеличении женских дистанций. Но когда сделали наоборот, это ни в какие ворота не лезет. Я не пойму, как руководство FIS принимает решения», - приводит слова Бородавко РИА Новости.

Новые правила будут действовать с предстоящего сезона-2022/2023.

Ранее глава комитета FIS по лыжным гонкам норвежец Вегард Ульванг заявил, что отстранение российских лыжников возможно продлится длительное время

источник: «РИА Новости»
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