В сборной России раскритиковали решение FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин.

«Когда разговор шел, что женщин уравняют с мужчинами, для меня это был разговор об увеличении женских дистанций. Но когда сделали наоборот, это ни в какие ворота не лезет. Я не пойму, как руководство FIS принимает решения», - приводит слова Бородавко РИА Новости.

Новые правила будут действовать с предстоящего сезона-2022/2023.

Ранее глава комитета FIS по лыжным гонкам норвежец Вегард Ульванг заявил, что отстранение российских лыжников возможно продлится длительное время