ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бородавко резко отреагировал на слова младшего брата Нортуга, поддержавшего отстранение России

Ранее FIS дисквалифицировала россиян от участия в международных соревнованиях.
13 июня 2022 15:01
автор: Владислав Корегин

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу высказываний норвежского лыжника Эвена Нортуга, младшего брата двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.

Ранее 26-летний спортсмен сообщил о том, что не хочет видеть российской символики, а также костюмов национальной команды России на гонках Кубка мира.

– Российские спортсмены едут на Кубок мира, а не к нему лично. Его мнение здесь последнее! Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит, – цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под свой эгидой. Таким образом, сборная России пропустила концовку прошедшего сезона. Однако данная ситуация не помешала Наталье Непряевой победить в общем зачете Кубка мира.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Бородавко резко отреагировал на слова младшего брата Нортуга, поддержавшего отстранение России
Ранее FIS дисквалифицировала россиян от участия в международных соревнованиях.
13.06.2022 15:01
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
Клебо рассказал о взаимоотношениях с Большуновым вне гонок
Ранее российских лыжников отстранили от международных стартов.
11.06.2022 12:20
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
В сборной России раскритиковали решение FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин
Новые правила будут действовать с предстоящего сезона-2022/2023.
10.06.2022 11:47
Лыжный спорт
Клебо проведет высотные сборы отдельно от сборной Норвегии
Лыжник принял решение потренироваться индивидуально.
09.06.2022 22:54
Лыжный спорт
В сборной Норвегии раскритиковали FIS за мягкую позицию по отношению к россиянам
Менеджеру национальной команды не понравилась формулировка, по которой отстранили сборную России.
08.06.2022 23:10
Лыжный спорт
Клебо вновь призвал не допускать российских лыжников до международных турниров
Норвежец продолжает придерживаться своей позиции.
08.06.2022 22:09
Лыжный спорт
Трефилов - о призывах норвежских лыжников отстранить Россию: Мир смотрит на сопливых астматиков
Трефилов - о призывах норвежских лыжников отстранить Россию: Мир смотрит на сопливых астматиков
Норвежцы надавили на международную федерацию и добились своего.
08.06.2022 09:13
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Сорин объяснил, почему Степанова тренируется отдельно от сборной России
Национальная команда занимается в Архызе.
05.06.2022 17:21
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Степанова тренируется отдельно от сборной России
Россиянка выиграла золото ОИ-2022 в эстафетной гонке.
05.06.2022 15:14
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
«Последние из могикан». Степанова объяснила, почему таких как Большунов и Клебо больше не будет
Россиянин и норвежец являются признанными лидерами мирового лыжного спорта
04.06.2022 17:07
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Язык мой — враг мой! Как часто поступки Неймара расходились со словами
Критики считают Неймара инфантильным прожигателем фантастического таланта. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил бразильский футболист о самом себе и как поступал на поле и в жизни.
Русский чемпион гарантирован! Расклад на финал Кубка Стэнли-2022
В ночь на 16 июня в НХЛ стартует финальная серия Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Плеймейкер» оценивает шансы.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 13.06.2022: на кону 2 550 000 рублей!
13 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция второго игрового дня
В Москве продолжается представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
В лидерах — Петербург, Ярославль и Нижний. Итоги 1-го дня «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В Москве продолжается хоккейный турнир в новом формате «три на три», организаторами которого выступили ФХР и букмекерская компания «Лига Ставок».
Нет Роналду — нет первого места в группе. Как Португалия в Лиге наций пропустила вперед Испанию
Очередной игровой день в ЛН не задался у гостевых команд.
«В такой игре шансы против нас будут не только у Канады». Павел Буре — о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Легенда ЦСКА, сборной России и НХЛ, член совета ИИХФ Павел Буре поделился первыми впечатлениями от стартовавшего в Москве «Чемпионата ФХР — Кубка Лиги Ставок по хоккею 3x3».
Русские горки на голландской траве! Александрова разгромила в финале 5-ю ракетку мира, Медведев — проиграл 205-й
Россиянка Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира в Хертогенбосе, а в мужском финале Даниил Медведев неожиданно проиграл голландцу Тиму Ван Рейтховену.
Дмитрий Орлов — о «Кубке Лиги Ставок», финале Кубка Стэнли и Алине Загитовой
Одним из звездных гостей первого игрового дня стартовавшего в Москве «Чемпионата ФХР — Кубка Лиги Ставок по хоккею 3x3» стал защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов.
Гимн от Лепса, победный буллит Голдобина и «дерби» Ротенберга против Толчинского. Как стартовал «Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В Москве 12 июня 2022 года стартовал «Чемпионат ФХР — Кубок Лиги Ставок по хоккею 3x3».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика