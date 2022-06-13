Бородавко резко отреагировал на слова младшего брата Нортуга, поддержавшего отстранение России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу высказываний норвежского лыжника Эвена Нортуга, младшего брата двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.

Ранее 26-летний спортсмен сообщил о том, что не хочет видеть российской символики, а также костюмов национальной команды России на гонках Кубка мира.

– Российские спортсмены едут на Кубок мира, а не к нему лично. Его мнение здесь последнее! Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит, – цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под свой эгидой. Таким образом, сборная России пропустила концовку прошедшего сезона. Однако данная ситуация не помешала Наталье Непряевой победить в общем зачете Кубка мира.