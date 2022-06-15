Большунова мотивируют иностранцы, поддерживающие отстранение российских лыжников

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов резко высказался о своих конкурентах, поддерживающих отстранение России.

«Когда ты видишь такое отношение со стороны спортсменов, с которыми вот только соревновался, а сейчас они дают интервью с заявлениями, что российских лыжников не должно быть на международных стартах, хочется стать еще сильнее», - приводит слова Большунова «Чемпионат».

Добавим, что Большунов помимо Олимпиады выигрывал на чемпионате мира, а также завоевывал два Кубка мира по итогам сезона.