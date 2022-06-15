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Большунов допускает, что норвежцев заставляют говорить, что они поддерживают отстранение России

За дисквалификацию по национальному принципе выступает в том числе Клэбо.
15 июня 2022 12:05
автор: Максим Скороходов

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов допускает, что норвежские спортсмены могут поддерживать отстранение России не по своему усмотрению.

«Возможно, их заставляют так говорить, мы не знаем, кто ими управляет. Но я уверен, что внутри себя они ждут нас и хотят с нами соревноваться, как и мы с ними и со всеми спортсменами», - приводит слова Большунова «Чемпионат».

Напомним, что ранее отстранение российских лыжников поддержали в том числе Йоханнес Клэбо и Эвен Нортуг.

источник: Чемпионат.com
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Большунов допускает, что норвежцев заставляют говорить, что они поддерживают отстранение России
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