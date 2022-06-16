Степанова заявила, что в России нет необходимых лыжникам и биатлонистам лыжероллерных трасс

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова объяснила, почему она тренируется в Австрии.

«На нашем уровне важны нюансы. Одна из немногих специальных лыжероллерных трасс — в Рамзау, в Австрии. Туда лыжники и биатлонисты со всего мира съезжаются, потому что тренировки там дают определенный эффект. Такой в России пока нет», - приводит слова Степановой RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что в Пекине Степанова была финишером «золотой» женской российской эстафетной команды.