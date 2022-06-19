Губерниев отреагировал на решение тренера сборной Норвегии повесить фото Большунова для мотивации

Комментатор лыжных гонок Дмитрий Губерниев пошутил над решением тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума повесить в раздевалке фотографию Александра Большунова для того, чтобы поддерживать в тонусе своих подопечных.

«Носсум и его парни, похоже, чувствуют к Большунову сексуальное влечение… Иначе как еще объяснить всё это словесное семяизвержение», - приводит слова Губерниева RT, ссылаясь на его телеграм-канал.

Напомним, что Международная федерация федерация лыжного спорта в марте приняла решение об отстранении России от соревнований под своей эгидой.