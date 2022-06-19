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Тихонов - о решении норвежцев повесить фото Большунова: Пусть теперь попробуют обыграть Александра

На Олимпиаде в Пекине российский лыжник завоевал три золотые медали.
19 июня 2022 17:06
автор: Максим Скороходов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума повесить в раздевалке фотографию Александра Большунова для того, чтобы поддерживать в тонусе своих подопечных.

«Это здорово, если они действительно повесили портрет Александра для мотивации. Пусть теперь попробуют обыграть Большунова! Он пользуется уважением у соперников», - приводит слова Тихонова «Метарейтинг».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта в марте приняла решение об отстранении России от соревнований под своей эгидой.

источник: «Метарейтинг»
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Тихонов - о решении норвежцев повесить фото Большунова: Пусть теперь попробуют обыграть Александра
На Олимпиаде в Пекине российский лыжник завоевал три золотые медали.
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