Маркус Крамер: Нет никакой возможности, чтобы я продолжил работу со сборной России

Бывший наставник сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сожалеет, что ему пришлось покинуть команду и уехать в Европу.

«В самом начале апреля мы с Еленой Вяльбе пришли к выводу, что нет никакой возможности, чтобы я продолжил работу в сборной России. Мне очень грустно из-за этого. Моя группа стала для меня второй семьей. С некоторыми спортсменами у меня до сих пор хороший контакт, мы общаемся каждую неделю. Мне было очень приятно работать с российской командой», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, на прошедших в Пекине Олимпийских играх российские лыжники выступили сверхуспешно, завоевав четыре золотые медали: мужская и женская команда выиграли свои эстафеты и еще трижды дважды финишировал Александр Большунов (в скиатлоне и марафоне).