ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Маркус Крамер: Нет никакой возможности, чтобы я продолжил работу со сборной России

Специалист переехал в Италию и тренирует местную национальную команду
29 июня 2022 20:29
автор: Александр Шульгин

Бывший наставник сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сожалеет, что ему пришлось покинуть команду и уехать в Европу.

«В самом начале апреля мы с Еленой Вяльбе пришли к выводу, что нет никакой возможности, чтобы я продолжил работу в сборной России. Мне очень грустно из-за этого. Моя группа стала для меня второй семьей. С некоторыми спортсменами у меня до сих пор хороший контакт, мы общаемся каждую неделю. Мне было очень приятно работать с российской командой», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, на прошедших в Пекине Олимпийских играх российские лыжники выступили сверхуспешно, завоевав четыре золотые медали: мужская и женская команда выиграли свои эстафеты и еще трижды дважды финишировал Александр Большунов (в скиатлоне и марафоне).

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Маркус Крамер: Нет никакой возможности, чтобы я продолжил работу со сборной России
Специалист переехал в Италию и тренирует местную национальную команду
29.06.2022 20:29
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Тихонов - о решении норвежцев повесить фото Большунова: Пусть теперь попробуют обыграть Александра
На Олимпиаде в Пекине российский лыжник завоевал три золотые медали.
19.06.2022 17:06
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Губерниев отреагировал на решение тренера сборной Норвегии повесить фото Большунова для мотивации
Ближайшие старты, скорее всего, пройдут без главной звезды мужских лыжных гонок.
19.06.2022 16:51
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Российские лыжники отстранены от марафонской серии Worldloppet
Отмечается, что из списка стартов соревнований исключен Деминский марафон.
18.06.2022 21:17
Лыжный спорт
автор: Александр Бойченко
Степанова заявила, что в России нет необходимых лыжникам и биатлонистам лыжероллерных трасс
Спортсменка готовится к новому сезону в Австрии.
16.06.2022 13:43
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Большунов допускает, что норвежцев заставляют говорить, что они поддерживают отстранение России
За дисквалификацию по национальному принципе выступает в том числе Клэбо.
15.06.2022 12:05
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Большунова мотивируют иностранцы, поддерживающие отстранение российских лыжников
Большунова мотивируют иностранцы, поддерживающие отстранение российских лыжников
Об этом признался сам спортсмен.
15.06.2022 10:50
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Бородавко резко отреагировал на слова младшего брата Нортуга, поддержавшего отстранение России
Ранее FIS дисквалифицировала россиян от участия в международных соревнованиях.
13.06.2022 15:01
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
Клебо рассказал о взаимоотношениях с Большуновым вне гонок
Ранее российских лыжников отстранили от международных стартов.
11.06.2022 12:20
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
В сборной России раскритиковали решение FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин
Новые правила будут действовать с предстоящего сезона-2022/2023.
10.06.2022 11:47
Лыжный спорт
Не посадили — и он воскрес! Как дубль Промеса принес Абаскалю первую победу со «Спартаком»
Красно-белые в товарищеском матче выиграли в Тарасовке у «Балтики» - 3:2.
«Реал» по-русски. Почему баскетбольный ЦСКА проигрывает раз в десять лет
В цикле статей, посвященных 30-летию российского спорта, клубные команды мы стараемся не выделять – во избежание приступов ревности у клубов-соперников. Но для одной команды, выигравшей за этот период 27 (!) чемпионатов страны и несколько европейских титулов, мы все-таки сделаем исключение.
«Спартак» или ЦСКА? «Зенит» или «Динамо»? Какой российский клуб — самый старый
ЦСКА, «Спартак» и другие клубы оспаривают звание старейшей команды страны. «Плеймейкер» вносит ясность в их историю и рассказывает, как клубы манипулируют датами своего рождения.
«Такого слона не продать!» Зачем Зарема наехала на Канделаки
Страсти вокруг введения в российском футболе Fan ID разгораются с новой силой.
Fan ID: все, что нужно знать о паспорте болельщика, без которого теперь не попасть на российский футбол
С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять Fan ID. «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» нашел обладателя! Ставка на хоккей превратилась в 4 500 000 рублей
27 июня 2022 года произошло знаменательное событие - был разыгран недельный «Джекпот» в рамках уникальной акции, которую в октябре прошлого года запустила букмекерская компания «Лига Ставок».
Из вечных неудачников — в чемпионы! Как Валерий Ничушкин стал 36-м русским на Кубке Стэнли
Скажи кто года три назад, что Валерий Ничушкин станет одним из героев финала Кубка Стэнли – такого провидца подняли бы на смех. Но ведь стал!
Неверие в будущее или семейные обстоятельства? Почему Хачатурянц покинул РПЛ
Ашот Хачатурянц оставил должность президента РПЛ, которую занимал меньше года. Исполняющим обязанности пока назначен Александр Алаев.
Овечкин — главная звезда РПЛ? Обзор футбольных мемов
Главные события недели в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика