Степанова заявила, что Россия совсем скоро вернется на международную арену

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова заявила, что Россия скоро должна вернуться в мировой спорт.

«Мы обязательно вернемся и довольно скоро. Я в этом убеждена, говорю на основании имеющейся у меня информации. А пока я вижу свою задачу в том, чтобы выстроить правильные отношения в треугольнике «телевидение/заказчик - болельщик/потребитель - атлет/исполнитель», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.