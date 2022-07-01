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Степанова заявила, что Россия совсем скоро вернется на международную арену

Лыжница поделилась инсайдерской информацией
01 июля 2022 13:57
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова заявила, что Россия скоро должна вернуться в мировой спорт.

«Мы обязательно вернемся и довольно скоро. Я в этом убеждена, говорю на основании имеющейся у меня информации. А пока я вижу свою задачу в том, чтобы выстроить правильные отношения в треугольнике «телевидение/заказчик - болельщик/потребитель - атлет/исполнитель», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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