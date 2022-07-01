Тихонов объяснил, почему не считает Дину Аверину лучшей спортсменкой года

Четырехкратный олимпийский чемпион в биатлоне Александр Тихонов раскритиковал жюри премии «РБ-Спорт» 2022 года, отдавшему победу в номинации «спортсменка года» Дине Авериной.

«Я не понял, почему эту премию не получил Александр Большунов. Разница между лыжами и художественной гимнастикой огромная. Все по-другому. Конечно, Большунов заслужил эту премию больше всех! Тут нет вопросов!

Если взять успехи Большунова и Авериной, все станет ясно. Да, художественная гимнастика - популярнейший вид спорта, это понятно. Но вопрос в другом - престиж страны», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Напомним, Дина стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио, уступив золото израильтянке Линой Ашрам при скандальном судействе.

В свою очередь, Большунов взял три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды на Олимпиаде в Пекине.