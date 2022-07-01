Вяльбе - о финансовом положении ФЛГР: У нас нет денег, пусть лыжники бегают за медали

Президент ФЛГР Елена Вяльбе объяснила, почему этапы Кубка России в следующем сезоне пройдут без призового фонда.

«В лыжных гонках будут бегать за медали. У нас нет средств, не знаю, откуда у биатлонистов средства.

Если они хотят бегать только за деньги, тогда им надо в футбол, никак не в лыжные гонки», - приводит слова Вяльбе телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в настоящее время российские лыжники согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных соревнованиях до особого распоряжения.