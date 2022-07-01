В ФЛГР пообещали решить вопрос с призовыми на Кубок России

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал слова президента организации Елены Вяльбе по поводу невозможности платить спортсменам призовые деньги в рамках соревнований за Кубок России.

«Думаю, что сейчас не настолько все плохо, но по этому поводу надо обозначать вопросы. Время до следующего сезона ещё есть. Поработаем вместе с Еленой Валерьевной Вяльбе.

Сейчас сложный период. Многие руководители в отпусках. Я думаю, осенью эта работа все равно будет проводиться. К началу сезона, к октябрю, уже появится более правильная информация. Работы ведутся – сделаем все, чтобы наши спортсмены не пострадали от неучастия», — приводит слова Крянина «Спорт день за днем».

В конце прошлого сезона FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований. В настоящее время неясно, получат ли отечественны лыжники возможность выступить в новом сезоне Кубка мира.