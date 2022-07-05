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Бородавко отреагировал на продление отстранения россиян от соревнований

Отечественным спортсменам не удастся выступить на летних стартах.
05 июля 2022 16:54
автор: Александр Шульгин

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко высказался по поводу решения FIS о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«В принципе все уже были готовы к этому решению, Это не звучит как-то убивающе. Мы уже говорили, что у нас есть план A и Б. Мы готовимся и ждем окончательного решения, надеемся, что это будет в октябре месяце. Это решение никак не повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы готовы к любому решению FIS. Все все прекрасно понимают, ждут окончательного решения, как что-то неизбежное», - приводит слова наставника «Спорт-Экспресс».

Добавим, что данное решение было принято накануне. В релизе федерации также отмечается, что осенью будет рассмотрен вопрос участия россиян уже в зимних стартах в зависимости от международной обстановки.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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