Губерниев уверен, что отстранение россиян продлится и на зимний сезон

Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что отстранение росийских лыжников от международных стартов под эгидой FIS продлится и на зиму.

«Хочу заметить оптимистам-лыжникам,и зимнего международного сезона не будет! Не надо тешить себя иллюзиями! ФЛГР – ищите призовые для спортсменов в Кубках России, начните уже работать», - написал комментатор в своем телеграм-канале.

Добавим, что данное решение было принято накануне. В релизе федерации также отмечается, что осенью будет рассмотрен вопрос участия россиян уже в зимних стартах в зависимости от международной обстановки.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года.