Степанова объяснила пользу силовых тренировок

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжных гонках Вероника Степанова анонсировала новый текст в своей колонке на телеканале «Матч ТВ», посвященный аэробным и силовым тренировкам.

«Силовые тренировки и координационные упражнения в основной сборной оказываются даже не шагом –прыжком вперед для всех туда впервые попадающих, меня в том числе. Несмотря на только что полученные медали первенства мира среди юниоров. Аэробные нагрузки возрастают постепенно, и принципиальной разницы я не заметила, а вот силовые упражнения возросли крайне резко. После занятий в зале руки тряслись так, что вилку не могла до рта донести», - написала спортсменка в своем телеграм-канале.

Напомним, что лыжница начала сотрудничество с каналом недавно. До этого Степанова приобрела широкую популярность после приема олимпийцев у Владимира Путина, выступив с пламенной речью, а также благодаря активному ведению своих соцсетей.