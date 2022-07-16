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Турышев - об Устюгове: Уверен, что он будет выступать на всех стартах

Россиянин - олимпийский чемпион-2022 в Пекине.
16 июля 2022 14:00
автор: Александр Бойченко

Экс-тренер сборной России Сергей Турышев высказался об уходе Сергея Устюгова из группы под руководством Егора Сорина. Россиянин будет готовиться к новому сезону совместно с командой из Ханты-Мансийска.

«Я отношусь к этому спокойно, меня не интересуют причины, по которым он принимал те или иные решения. Раз олимпийский чемпион так решил – значит, так и будет.

Раз Сергей Устюгов готовится к сезону, тем более со сборной округа, то обязательно будет бегать. Если бы Сергей не хотел вообще выходить на старты, он бы даже не начинал летние тренировки. Но он терпит, пашет, мотается по сборам. Уверен, что он будет выступать на всех стартах», — сказал Турышев «Чемпионату».

В прошлом сезоне 30-летний спортсмен завоевал золото Олимпиады-2022 в составе эстафетной команды. Помимо этого, в активе Устюгова два первых места на ЧМ-2017 в Лахти (Финляндия). В сезоне 2016-17 лыжник стал победителем престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

Устюгов специализируется и в спринтерских, и в дистанционных гонках.

источник: Чемпионат.com
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