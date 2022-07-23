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Бородавко - о возможном участии Большунова в гребле: Не самое простое дело

Соревнования пройдут в Москве в гребном канале с 25 по 28 августа.
23 июля 2022 23:52
автор: Александр Бойченко

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о возможном участии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

«Любая соревновательная практика всегда полезна спортсмену. Но любая гребля требует определенных навыков, особенно современная, это не самое простое дело.

По кроссу лыжники в соревнованиях участвовали, быть может, по плаванию, где не требуется техническое оснащение. Возможно, Александра пригласили, уточню у него завтра, но с 25 по 28 августа у нас планируется сбор», — цитирует Бородавко ТАСС.

Отметим, что российских лыжников отстранили от международных соревнований в конце прошлого сезона. На данный момент остается открытым вопрос об участии отечественных спортсменов в новом сезоне Кубка мира.

источник: ТАСС
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