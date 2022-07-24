Постригай подтвердил, что Большунов может стать гребцом

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов может стать участником Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ.

«Если его сборы по датам не пересекутся, то он выступит на соревнованиях по гребле. Ничего сложного не будет. Он готов. Мы пока не объявляли формат, но можем использовать его в четверке или в одиночке. Это не травмоопасно, это новые эмоции, новые нейронные связи», - цитирует Постригая «РИА Новости».

Напомним, Большунов стал одним из героев Олипиады в столице Китая. Помимо трех золотых наград, он также завоевал одну серебряную и одну бронзовую медали.