Вяльбе заявила, что поддерживает желание Большунова выступить в турнире по гребле

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном участии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

«Хорошая инициатива, всячески поддерживаю и буду болеть за Сашу. Пусть пробует. В целом у него должно получиться, ведь мы по большому счету тоже гребем», - приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Отметим, что российских лыжников отстранили от международных соревнований в конце прошлого сезона. На данный момент остается открытым вопрос об участии отечественных спортсменов в новом сезоне Кубка мира.