«Нужно без камер это делать». Устюгов – о конфликте с Клебо на ЧМ-2019

Олимпийский чемпион-2022 и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал о конфликте, который произошел у него с норвежцем Йоханнесом Клебо на ЧМ-2019 в личном спринте.

По ходу этой гонки норвежец подрезал российского лыжника, после чего Устюгов не смог догнать группу лидеров и пробиться в финал, став только пятым. Сразу после окончания дистанции Сергей подошел к норвежцу, похлопал его несколько раз по щеке и несколько раз толкнул, так как был недоволен его поступком.

«Конечно, я уже сто раз пересмотрел все то, что произошло, – и с точки зрения болельщиков, и с точки зрения участников, и даже с точки зрения детей! Это не красит меня. Нужно либо без камер это делать, либо на дистанции разбираться.

Что касается непосредственно той ситуации на трассе, я бы не стал действовать так, как Клебо. У нас в лыжах многие захлопывают калитки, но кто-то этим пользуется, а кто-то старается действовать осторожно», — сказал Устюгов в интервью телеграм-каналу Андрея Дерягина.