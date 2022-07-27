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«Нужно без камер это делать». Устюгов – о конфликте с Клебо на ЧМ-2019

Инцидент случился в личном спринте.
27 июля 2022 16:41
автор: Александр Бойченко

Олимпийский чемпион-2022 и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал о конфликте, который произошел у него с норвежцем Йоханнесом Клебо на ЧМ-2019 в личном спринте.

По ходу этой гонки норвежец подрезал российского лыжника, после чего Устюгов не смог догнать группу лидеров и пробиться в финал, став только пятым. Сразу после окончания дистанции Сергей подошел к норвежцу, похлопал его несколько раз по щеке и несколько раз толкнул, так как был недоволен его поступком.

«Конечно, я уже сто раз пересмотрел все то, что произошло, – и с точки зрения болельщиков, и с точки зрения участников, и даже с точки зрения детей! Это не красит меня. Нужно либо без камер это делать, либо на дистанции разбираться.

Что касается непосредственно той ситуации на трассе, я бы не стал действовать так, как Клебо. У нас в лыжах многие захлопывают калитки, но кто-то этим пользуется, а кто-то старается действовать осторожно», — сказал Устюгов в интервью телеграм-каналу Андрея Дерягина.

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«Нужно без камер это делать». Устюгов – о конфликте с Клебо на ЧМ-2019
Инцидент случился в личном спринте.
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