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Лыжник Волков рассказал реакцию Вяльбе после того, как его дисквалифицировали за допинг

Спортсмен был отстранен от соревнований на полгода.
30 июля 2022 16:10
автор: Александр Бойченко

Российский лыжник Сергей Волков рассказал, как отреагировал Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на его дисквалификацию из-за допинга.

«Через пару дней позвонила Елена Валерьевна . Конечно, она покричала на меня, поскольку в итоге все равно отвечать спортсмену, а на носу была Олимпиада в Пекине. С каким шлейфом из-за меня могла поехать туда наша лыжная сборная? Но и она поняла и приняла мои объяснения. Это был несчастный случай, а не какое-то намеренное нарушение», — заявил Волков «Чемпионату».

Добавим, что Волкова дисквалифицировали в январе из-за применения запрещенных веществ. В настоящее время он вернулся к тренировкам с национальной командой.

источник: Чемпионат.com
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