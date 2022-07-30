Лыжник Волков рассказал реакцию Вяльбе после того, как его дисквалифицировали за допинг

Российский лыжник Сергей Волков рассказал, как отреагировал Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на его дисквалификацию из-за допинга.

«Через пару дней позвонила Елена Валерьевна . Конечно, она покричала на меня, поскольку в итоге все равно отвечать спортсмену, а на носу была Олимпиада в Пекине. С каким шлейфом из-за меня могла поехать туда наша лыжная сборная? Но и она поняла и приняла мои объяснения. Это был несчастный случай, а не какое-то намеренное нарушение», — заявил Волков «Чемпионату».

Добавим, что Волкова дисквалифицировали в январе из-за применения запрещенных веществ. В настоящее время он вернулся к тренировкам с национальной командой.