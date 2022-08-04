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Губерниев высказался о желании закончивших карьеру спортсменов попасть на телевидение

Журналист считает, что сначала ветеранам необходимо получить профильное образование.
04 августа 2022 18:23
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании завершивших карьеру спортсменов попасть на телевидение.

«Звонят и пишут иной раз спортсмены, закончившие карьеры свои. Хотят на телевидении работать, новости вести, программы разные… И никто не спросил,а где этому могут научить? Про образование, ВУЗы и т.д. Сразу все хотят в кадр и блистать… А учиться не хотят… Печаль…», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что недавно свою колонку на телеканале «Матч ТВ» стала вести олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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