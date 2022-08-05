У лыжницы Степановой интересовались по поводу смены гражданства

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова сообщила, что у нее интересовались по поводу смены гражданства.

Напомним, что российским лыжникам запрещено выступать в соревнования под эгидой FIS.

«В начале марта был предварительный зондаж относительно моего интереса к смене спортивного гражданства.

К тому времени сложилось мнение о том, что я некая новая разновидность русской спортсменки. Точнее, не сложилось, а сложили.

Рада была всех в это поверивших разочаровать! Во‑первых, разделяю, мягко говоря, не все ценности — и с тех пор достаточно прямо высказывалась по этому поводу. Во‑вторых, я обязана своей карьере десяткам людей на Родине, которые теперь ждут от меня отдачи, побед. В‑третьих, я чуть лучше многих атлетов (по крайней мере, в моем виде спорта) имела шанс примерить на себя жизнь и карьеру за рубежом», - приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Добавим, что 21-летняя Степанова дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в марте прошлого года. В декабре женская сборная России, где финишером была Вероника, впервые с 2004 года выиграла эстафету.

После этого Степанову оставили на четвертом этапе эстафеты на олимпийскую гонку, в итоге сборная России выиграла золотую медаль, обойдя на финише немецких лыжниц.

Помимо Степановой Россию представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.