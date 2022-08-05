Вероника Степанова: МСМК - звание спортивное, а ЗМС - почетное

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжных гонках Вероника Степанова поделилась своими мыслями об отличии мастера спорта международного класса от заслуженного мастера спорта.

«Кот Учёный говорит, что мастер спорта международного класса - звание спортивное, в соответствии с установленными нормативами, а мастер спорта заслуженный - звание почетное, за победу. Видимо, не очень часто «просто» мастера спорта становятся заслуженными, поэтому звание МСМК где-то меня искало с полгода. Я не расстроилась, мне нравится аббревиатура ЗМС в сочетании с моей фамилией. Вот к чему дальше стремиться в 21 год - это вопрос», - написала Степанова в своем телеграм-канале.

Добавим, что 21-летняя спортсменка стала самой молодой в истории лыжного спорта олимпийской чемпионкой, выиграв золото в составе женской эстафетной четверки.

Сейчас Степанова ведет собственную колонку на телеканале «Матч ТВ».