Бронзовый призер ОИ-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов стал главным тренером сборной Лихтенштейна.

Напомним, что 36-летний специалист в 2020 году сменил российское спортивное гражданство на швейцарское. Как сообщают швейцарские СМИ, Черноусов сменит норвежку Каролин Муэн Гуйдон во главе команды Лихтенштейна

«Илья был полон энтузиазма с самого начала», — заявил представитель Федерации лыжных видов спорта Лихтенштейна Томаса Брюнхарт.

Добавим, что после смены гражданства Черноусов не смог отобраться на этапы Кубка мира по лыжным гонкам.