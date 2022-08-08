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Черноусов стал главным тренером сборной Лихтенштейна

Женой специалиста является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин.
08 августа 2022 20:15
автор: Александр Поволоцкий

Бронзовый призер ОИ-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов стал главным тренером сборной Лихтенштейна.

Напомним, что 36-летний специалист в 2020 году сменил российское спортивное гражданство на швейцарское. Как сообщают швейцарские СМИ, Черноусов сменит норвежку Каролин Муэн Гуйдон во главе команды Лихтенштейна

«Илья был полон энтузиазма с самого начала», — заявил представитель Федерации лыжных видов спорта Лихтенштейна Томаса Брюнхарт.

Добавим, что после смены гражданства Черноусов не смог отобраться на этапы Кубка мира по лыжным гонкам.

источник: «Советский спорт»
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