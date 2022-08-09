Олимпийская чемпионка Юлия Ступак: Искренне верю, что спустя некоторое время ситуация нормализуется

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Юлия Ступак заявила, что верит в возвращение своей страны на международную арену.

«Я искренне верю, что спустя некоторое время ситуация нормализуется, и на международных соревнованиях вновь заиграет наш гимн и засияет триколор. И стоять на пьедестале уже будут наши с вами дети. Я говорю это от чистого сердца, потому что несмотря на трудности, я проживаю потрясающую спортивную карьеру! И я искренне желаю каждому маленькому спортсмену стоять на первой ступени Олимпийского пьедестала, испытывая эти потрясающие чувства», - написала Ступак в социальных сетях.

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать до международных соревнований российских и белорусских спортсменов. Данной рекомендации последовало большинство организаций, включая Международную федерацию лыжного спорта.

Добавим, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, а зимние - в 2026-м в Милане и Кортине-д'Ампеццо.