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Стало известно, когда Большунов и Щербакова получат госнаграды за выступление на Олимпиаде-2022

Оба спортсмена завоевали золотые медали.
10 августа 2022 17:38
автор: Александр Бойченко

Стала известна дата проведения дополнительной церемонии награждения для тех российских чемпионов Пекина-2022, кто не смог присутствовать 26 апреля на официальном мероприятии в Кремле.

«Награждение олимпийских чемпионов пройдет 12 августа в Москве в «Лужниках». Награждение проведёт Игорь Левитин», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы помощника президента РФ Игоря Левитина.

Добавим, что помимо Большунова и Щербаковой, на этом мероприятии отсутствовали лыжники Сергей Устюгов, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и фигуристка Анна Щербакова.

На прошедших Играх-2022 Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, а Щербакова завоевала золото в личном турнире.

источник: ТАСС
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Стало известно, когда Большунов и Щербакова получат госнаграды за выступление на Олимпиаде-2022
Оба спортсмена завоевали золотые медали.
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