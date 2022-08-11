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Степанова – Баху: Буду тренироваться с утроенной энергией, чтобы именно вы вручили мне медаль на ОИ

Лыжница сборной России отреагировала на заявление немецкого функционера.
11 августа 2022 18:49
автор: Артур Гичунцев

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова прокомментировала заявление президента МОК Томаса Баха, который поддержал отстранение российских спортсменов на фоне непростой геополитической ситуации.

«Господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а не кто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть», – написала Степанова в соцсети.

Напомним, российские спортсмены лишились возможности выступать на мировой арене после событий 24 февраля. Что касается лыжников, то 1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян на неопределенный срок.

источник: «Советский спорт»
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