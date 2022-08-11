Степанова – Баху: Буду тренироваться с утроенной энергией, чтобы именно вы вручили мне медаль на ОИ

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова прокомментировала заявление президента МОК Томаса Баха, который поддержал отстранение российских спортсменов на фоне непростой геополитической ситуации.

«Господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а не кто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть», – написала Степанова в соцсети.

Напомним, российские спортсмены лишились возможности выступать на мировой арене после событий 24 февраля. Что касается лыжников, то 1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян на неопределенный срок.