Клебо не изменил своей позиции по поводу участия российских лыжников в Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо по-прежнему считает, что российские лыжники должны быть изолированы от международных турниров.

— Я считаю, что пока украинские атлеты не могут участвовать в соревнованиях, без сомнений (россияне должны быть отстранены). Я придерживаюсь того же мнения, которое высказывал раньше, — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, что в марте текущего года FIS отстранила российских и белорусских лыжников от всех международных соревнований до конца сезона-2021/22. В июле продлился запрет до окончания летнего сезона.