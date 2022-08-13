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Клебо не изменил своей позиции по поводу участия российских лыжников в Кубке мира

Ранее национальная команда была отстранена от международных турниров.
13 августа 2022 11:23
автор: Александр Бойченко

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо по-прежнему считает, что российские лыжники должны быть изолированы от международных турниров.

— Я считаю, что пока украинские атлеты не могут участвовать в соревнованиях, без сомнений (россияне должны быть отстранены). Я придерживаюсь того же мнения, которое высказывал раньше, — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, что в марте текущего года FIS отстранила российских и белорусских лыжников от всех международных соревнований до конца сезона-2021/22. В июле продлился запрет до окончания летнего сезона.

источник: Dagbladet
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