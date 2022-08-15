Норвежский тренер не считает, что в лыжном спорте высокая конкуренция и без россиян

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что у его подопечных хватает достойных соперников и без России.

«Из соперников у нас есть Вильям Порома из Швеции, он добился большого прогресса и продолжает развиваться. Тот же Ийво Нисканен, который прекрасно выступал в прошлом году. В спринте есть француз Ришар Жуве, в прошлом сезоне он завоевал «Малый хрустальный глобус». Так что нам не грозит отсутствие конкуренции, но в данный момент я не особо сосредотачиваюсь на других», - приводит слова Носсума Fondo Italia.

В то же время, Носсум добавил, что все равно ждет возвращения россиян на этапы Кубка мира.

Напомним, в настоящее время российские лыжники согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных соревнованиях.