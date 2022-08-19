В сборной Норвегии выразили уверенность, что спортсмены избегут наказания из-за проблем с WADA

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьрвиг уверен, что государство сможет исправить действующее антидопинговое законодательство, дабы избежать санкций от WADA.

«Это серьезная ситуация, которая требует разрешения. Я уверен, что это можно решить, и мы избежим ситуации, которая затронет наших спортсменов и норвежский спорт в целом», — цитирует Бьорвига норвежские СМИ.

По действующему законодательству несовершеннолетие спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет имеют право проходит допинг-тесты только с согласия законных представителей и после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы.

Данная ситуация продолжается несколько лет, поэтому большинство несовершеннолетних спортсменов проходят допинг-контроли вразрез с положением Всемирного антидопингового агентства (WADA).