Клебо предложил изменить правила ЧМ и разрешить лыжникам участвовать за разные сборные

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо предложил изменить правила чемпионата мира. Спортсмен считает, что лыжники должны получить возможность участвовать за разные сборные во время мирового первенства.

«Мы должны быть открыты для новых предложений. Когда мы видим такую команду, как Великобритания, у которой нет средств для участия в соревнованиях, это должно настораживать. У меня нет ответа на вопрос, стоит ли переводить модель с велосипедного спорта на лыжи, но задуматься над этой идеей стоит, и если решение будет положительным, начинать действовать поэтапно.

Культура в Норвегии – это лыжи, и если бы у нас была похожая модель, было бы проще соревноваться на равных. Кто-то из норвежцев мог участвовать в ЧМ за разные команды», — цитирует Клебо норвежские СМИ.

В прошлом сезоне 25-летний лыжник завоевал два золота Олимпийских игр, выиграв личный и командный спринт. Помимо этого, на его счету серебро в эстафете и бронза в раздельной гонке Пекина-2022.

Клебо завоевал Большой хрустальный глобус в третий раз в карьере, опередив россиянина Александра Большунова.