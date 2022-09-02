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Лыжница Степанова отказалась выходить замуж за иностранца ради выступления на мировой арене

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS.
02 сентября 2022 14:31
автор: Максим Скороходов

Олимпийская чемпионка российская лыжница Вероника Степанова призналась, что получила необычное предложение.

«Тут предлагают радикально решить вопрос допуска/недопуска к международным стартам. Выходи, говорит, за меня, крепкого финского парня. Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное, оно ближе, понятнее, приятнее», - написала Степанова в телеграмм-канале.

Напомним, что 21-летняя лыжница была на Олимпиаде в Пекине финишером российской женской эстафетной команды, которая завоевала золотые медали.

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