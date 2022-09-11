Губерниев объяснил, почему российские зрители могут не увидеть соревнований лыжников

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что российские телезрители могут не увидеть трансляций соревнований отечественных лыжников.

«И еще одно сообщение для любителей лыжных гонок! Права на зимние старты внутри России ФЛГР сбагрила сторонней организации! И бег за медали без призовых россияне по телеку не увидят!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, что из-за санкций МОК российские лыжники не смогут принять участия в международных стартах, хотя формально окончательное решение об отстранении в следующем сезоне еще не принято.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что у федерации нет денег для выплаты призовым спортсменам за победы на внутрироссийских соревнованиях.