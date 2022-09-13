Бьорген рассказала, собирается ли она становится тренером

Бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген призналась, что пока не планирует становиться тренером.

«Нет, сейчас у меня нет мотивации становиться тренером. У меня дома двое малышей, я хочу быть с ними. Скорее смогу внести свой вклад на более широком уровне и поделиться опытом и знаниями. Я довольно быстро отказалась от этой идеи, сразу после завершения карьеры.

Я положила лыжи на полку. У меня не будет гонок зимой. Это дало мотивацию тренироваться на длинные дистанции, но это требует много усилий», - приводит слова спортсменки норвежская преса.

Напомним, Бьорген является восьмикратной олимпийской чемпионкой и 18-кратной чемпионкой мира.