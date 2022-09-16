Семиков одержал победу в классической разделке на чемпионате России по лыжероллерам

Завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 20 км классическим ходом на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Тюмени.

Отметим, что победителем соревнований стал Илья Семиков, показавший на финише результат 45 минут и 41 секунду. На второй строчке расположился Савелий Коростелев, уступивший лидеру 25,2 секунды. Тройку лучших замкнул Алексей Червоткин (+30,5).

Добавим, что в субботу, 17 сентября, состоится мужской спринт классическим ходом на 1600 м. Начало – в 09:00 мск.