Ретивых и Ступак одержали победы в спринтах на летнем чемпионате России

Завершились женская и мужская спринтерские гонки на летнем чемпионате России, который проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября.

Отметим, что победителем в мужских соревнованиях стал Глеб Ретивых, преодолевший дистанцию 1600 м за 3 минуты 32,19 секунды. Вторым и третьим финишировали Андрей Кузнецов (+0,02) и Сергей Ардашев (+0,88) соответственно.

Что касается женской гонки, то на первой строчке расположилась Юлия Ступак с результатом 3 минуты 59,3 секунды. Второй стал Анна Грухвина (+0,34), а тройку лучших замкнула Алена Баранова.