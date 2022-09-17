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Ретивых и Ступак одержали победы в спринтах на летнем чемпионате России

Соревнования проходят в Тюмени.
17 сентября 2022 14:10
автор: Владислав Корегин

Завершились женская и мужская спринтерские гонки на летнем чемпионате России, который проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября.

Отметим, что победителем в мужских соревнованиях стал Глеб Ретивых, преодолевший дистанцию 1600 м за 3 минуты 32,19 секунды. Вторым и третьим финишировали Андрей Кузнецов (+0,02) и Сергей Ардашев (+0,88) соответственно.

Что касается женской гонки, то на первой строчке расположилась Юлия Ступак с результатом 3 минуты 59,3 секунды. Второй стал Анна Грухвина (+0,34), а тройку лучших замкнула Алена Баранова.

источник: «Советский спорт»
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