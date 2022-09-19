Мельниченко выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на летнем чемпионате России

В понедельник, 19 сентября, состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 20 км коньковым ходом на летнем чемпионате России по лыжероллерам.
Отметим, что победителем соревнований стал Андрей Мельниченко, финишировавший с результатом 34 минуты и 39,2 секунды. Второе место занял Андрей Ларьков, уступивший своему соотечественнику 35,8 секунды. Тройку лучших замкнул Савелий Коростелев (+35,9).
Добавим, что ранее в женской гонке на 15 км коньковым ходом победила Анастасия Прокофьева.
Напомним, летний чемпионат России проходит в Тюмени.
источник: «Советский спорт»