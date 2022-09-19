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Мельниченко выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на летнем чемпионате России

Соревнования проходят в Тюмени.
19 сентября 2022 12:39
автор: Владислав Корегин

В понедельник, 19 сентября, состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 20 км коньковым ходом на летнем чемпионате России по лыжероллерам.

Отметим, что победителем соревнований стал Андрей Мельниченко, финишировавший с результатом 34 минуты и 39,2 секунды. Второе место занял Андрей Ларьков, уступивший своему соотечественнику 35,8 секунды. Тройку лучших замкнул Савелий Коростелев (+35,9).

Добавим, что ранее в женской гонке на 15 км коньковым ходом победила Анастасия Прокофьева.

Напомним, летний чемпионат России проходит в Тюмени.

источник: «Советский спорт»
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