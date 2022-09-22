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Генеральный секретарь FIS допустил скорый допуск российских лыжников к участию в Кубке мира

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям.
22 сентября 2022 11:14
автор: Владислав Корегин

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион порассуждал на тему того, могут ли спортсменов из России допустить до участия в международных соревнованиях.

Отметим, что прошедшим летом FIS продлил отстранения российских и белорусских лыжников. При этом пересмотр данной ситуации был запланирован на эту осень.

– Похоже, что Томас Бах начинает задумываться. Он провел встречи с международными федерациями и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть независим от политики. Это займет несколько недель или месяцев. Но идея открыть дверь для России и Беларуси начинает появляться, – цитируют Виона норвежские СМИ.

Также Вион заявил, что дальнейшее решение FIS по россиянам и белорусам будет принято только после рекомендаций МОК.

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