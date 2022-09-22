В Финляндии резко высказались против возможного возвращения россиян в международный спорт

Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми отреагировал на появившуюся новость о том, что российские спортсмены могут быть допущены к международным соревнованиям.

Ранее генсекретарь FIS Мишель Вион допустил вариант, при котором россияне в ближайшем будущем вновь будут принимать участие в Кубке мира.

– Позиция Федерации лыжного спорта Финляндии в отношении разрешения российским спортсменам вернуться на старты – категорическое «нет». Причины, которые привели к исключению, никак не изменились, поэтому вряд ли можно ожидать смягчения. Спорт нельзя рассматривать как отдельную часть общества, – цитирует Хаапасалми пресс-служба финской федерации.

Отметим, что прошедшим летом FIS продлил отстранения российских и белорусских лыжников. При этом пересмотр данной ситуации был запланирован на эту осень.