Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030.

«Что думаю, если Игры-2030 пройдут на трассах в Soldier Hollow? Здорово. Это место построено для Олимпийских игр, и я помню, как смотрел здесь несколько замечательных гонок в 2002 году. До 2030 года осталось восемь лет, и, думаю, я постараюсь продержаться до тех пор», - приводит слова спортсменка зарубежные СМИ.

В прошлом сезоне 25-летний лыжник завоевал два золота Олимпийских игр, выиграв личный и командный спринт. Помимо этого, на его счету серебро в эстафете и бронза в раздельной гонке Пекина-2022.

Клебо завоевал Большой хрустальный глобус в третий раз в карьере, опередив россиянина Александра Большунова.