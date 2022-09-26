Степанова потребовала вернуть российских лыжников на международные старты

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением об отстранении отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Хочу подчеркнуть, что мы никогда не умоляли позволить нам вернуться на международную арену. Мы требуем этого с тех пор, как в начале марта нас незаконно отстранили от них. Мы требуем этого, потому что это наше абсолютное право», - приводят слова Вероники зарубежные СМИ.

Россияне не могут участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Помимо этого, страна была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

Добавим, что Степанова является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете.