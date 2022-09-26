FIS заявила, что не собирается возвращать российских спортсменов

Представитель Финляндии в Международной федерации лыжного спорта Мартти Ууситало заявил, что общественность неправильно поняла заявление генерального секретаря организации Мишель Вион о скором возвращении российских спортсменов.

«Его заявления были явно неверно истолкованы. Нет такой силы, которая может вернуть на чемпионат мира российских и белорусских спортсменов. По этому поводу не ведутся дискуссии.

В своем выступлении Мишель сослался на заявление главы МОК Томаса Баха. Он говорил, что в какой-то момент спортивный мир должен быть готов к тому, что россияне вновь начнут выступать на мировой арене. Сейчас это не так», - приводит слова Ууситал финская пресса.

Добавим, что Финляндия была одним их сторонников отстранения российских спортсменов.