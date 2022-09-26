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Клэбо заявил, что решение о возвращении российских лыжников должнa принимать FIS

На данный момент организация не намерена допускать Большунова и его соотечественников.
26 сентября 2022 12:33
автор: Максим Скороходов

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо высказался о возможном возвращении российских лыжников на мировую арену.

«Слова за FIS. Я также не знаю, как думает IBU, но я полагаю, что FIS проведет тщательную оценку. Это будет зависеть от них, тогда нам придется набраться терпения и ждать», - приводит слова Клэбо норвежская пресса.

Напомним, Международный союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) опровергает ранее появляющиеся информация о возможном допуске россиян.

источник: «Советский спорт»
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