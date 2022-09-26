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Степанова заявила, что борется за Россию в битве умов против Запада

Олимпийская чемпионка объяснила, зачем дает интервью норвежским СМИ.
26 сентября 2022 17:53
автор: Максим Скороходов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова назвала неожиданную причину своих интервью норвежским журналистам.

«Зачем я вообще трачу время на общение с норвежскими таблоидами? Теми самыми, что и раньше объективностью не отличались , а в последнее время вообще стали инструментами ненависти по отношению к России? Потому, что идет борьба за умы, в том числе норвежские, и мы обязаны в ней выиграть. Чем скорее обычные, нормальные люди там поймут, что мы живём рядом, что мы не исчезнем, не улетим на Марс и что стеной из вранья нас не разделить - тем лучше будет всем» - написала спортсменка в телеграм-канале.

Напомним, что 21-летняя лыжница была на Олимпиаде в Пекине финишером российской женской эстафетной команды, которая завоевала золотые медали.

Россияне не могут участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Помимо этого, страна была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

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